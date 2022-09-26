Банк "Санкт-Петербург" подал иск к НРД и Euroclear почти на 6,5 млрд рублей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" подал иск в Арбитражный суд Москвы к "Национальному расчетному депозитарию" и Euroclear Bank на 6,462 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Суть претензий банка пока не раскрыта.

"Интерфакс" направил запрос в банк "Санкт-Петербург" и НРД.

НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи") в начале июня попал под санкции ЕС. Фактически междепозитарный мост к тому времени не работал уже несколько месяцев, но санкции закрепили сложившееся на практике положение юридически. Теперь, чтобы Euroclear и Clearstream могли проводить операции с российскими ценными бумагами, они должны удостовериться, что НРД не получает от них никаких экономических выгод. НРД, в свою очередь, обнулил некоторые тарифы, после чего европейские центральные депозитарии получили право осуществлять соответствующие транзакции.