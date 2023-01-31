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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Суд удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к НРД и Euroclear на $107 млн и 489 тыс. евро

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к "Национальному расчетному депозитарию" и Euroclear Bank о солидарном взыскании $107,1 млн и 489 тысяч евро, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Банк подал иск к депозитариям в сентябре 2022 года. Изначально сумма требований была указана в рублях и составляла почти 6,5 млрд рублей.

Истец ходатайствовал об отказе от требований к НРД и привлечении его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Это заявление должно было быть рассмотрено на заседании суда во вторник.

Суд также ранее поручил истцу представить пакет документов, направленный в министерство финансов Бельгии, а также письменную позицию по ходатайству Euroclear Bank об обращении в министерство юстиции РФ за разъяснением содержания норм иностранного права.

НРД (центральный депозитарий, входит в группу "Московской биржи" ) в начале июня 2022 года подпал под санкции ЕС. Фактически междепозитарный мост к тому времени не работал уже несколько месяцев, но санкции закрепили сложившееся на практике положение юридически. Теперь, чтобы Euroclear и Clearstream могли проводить операции с российскими ценными бумагами, они должны удостовериться, что НРД не получает от них никаких экономических выгод. НРД, в свою очередь, обнулил некоторые тарифы, после чего европейские центральные депозитарии получили право осуществлять соответствующие транзакции.

Банк Санкт-Петербург Арбитражный суд Москвы НРД Euroclear Bank
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