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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:43

В Шебекине после нового обстрела загорелось промпредприятие

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В результате нового обстрела Шебекинского городского округа пострадали два человека и в самом городе загорелось промышленное предприятие, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пожарные расчеты выехали тушить пожар.

"В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины - осколочное ранение бедра, у второго - контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу N2", - написал глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область Новая Таволжанка Шебекино
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