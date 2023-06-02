В Шебекине после нового обстрела загорелось промпредприятие

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В результате нового обстрела Шебекинского городского округа пострадали два человека и в самом городе загорелось промышленное предприятие, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пожарные расчеты выехали тушить пожар.

"В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины - осколочное ранение бедра, у второго - контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу N2", - написал глава региона.