Белгородский губернатор сообщил о 21 пострадавшем от обстрелов ВСУ за прошлые сутки

В Шебекине совсем нет электричества и водоснабжения

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 21 пострадавшем в результате обстрелов за минувшие сутки. Он отметил, что самые массированные удары пришлись по территории Шебекинского округа.

"По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал в своем телеграмм канале губернатор.

Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Известно, что повреждения получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов.

На территории Шебекина полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

"В Белгороде в районе жилых домов на газон упал БПЛА с последующим взрывом. Есть двое пострадавших", - напомнил Гладков и добавил, что на месте были повреждены один автомобиль, окна в девяти квартирах и три оконных проема в магазинах.

В Белгородском районе, по его информации, зафиксировано 13 прилетов. Семь артиллерийских снарядов выпущено по селу Нечаевка. Пострадавших нет. Повреждена ЛЭП. Село Щетиновка обстреляли из ствольной артиллерии - всего выпущено шесть снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

"В Борисовском районе два минометных снаряда выпущено по окраине села Богун-Городок. В результате пострадал один человек - житель Грайворонского городского округа. Вся необходимая медицинская помощь была оказана. Также повреждено транспортное средство пострадавшего. Других повреждений нет", - написал глава области.

В Валуйском горокруге по селу Новопетровка выпущено четыре минометных снаряда. В результате есть двое пострадавших, На территории села повреждены четыре частных домовладения: выбиты стекла, посечены фасады и кровля, а также различного уровня повреждения выявлены в четырех административных и одном сельскохозяйственном здании.

В Волоконовском районе из миномета был обстрелян хутор Старый. Всего выпущено 19 снарядов. Пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.

В Грайворонском округе зафиксировано 65 прилётов. 27 минометных снарядов выпущено по окраине села Козинка. Есть разрушения двух частных домовладений. По селу Глотово пришлось 32 минометных снаряда. По селам Рождественка и Мокрая Орловка выпущено четыре и два минометных снаряда соответственно. В этом округе пострадавших нет, отметил губернатор.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка - зафиксировано три прилета. Осколками повредило ограждения двух домовладений. Также из артиллерии обстреляли села Репяховка и Вязовое - зафиксированы три и один прилет соответственно. В районе также обошлось без пострадавших.