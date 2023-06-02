Животных белгородских сел, откуда отселены люди, начали кормить

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что местные власти занимаются обеспечением кормом животных, оставленных хозяевами при выезде с обстреливаемых территорий.

"С сегодняшнего дня домашних животных начали кормить. Корм для животных передан во все села, где отселены люди, и в Шебекино. Команда дана", - сказал Гладков в ходе прямого эфира в соцсетях, отвечая на вопрос об оставшихся в покинутых домах животных.

Глава региона добавил, что как только будет спокойно, власти помогут местным жителям приехать домой и забрать необходимое.

Накануне замгубернатора Белгородской области Юлия Щедрина сообщала, что оперативная обстановка пока не позволяет осуществить эвакуацию животных.

Территория Шебекинского городского округа Белгородской области подвергается массированным обстрелам с украинской стороны на протяжении нескольких дней. Для всех желающих власти организуют вывоз в пункты временного размещения.