Российские военные ликвидировали три диверсионные группы ВСУ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило об уничтожении трех украинских диверсионных групп в Харьковской области и ЛНР.

"В районах населенных пунктов Синьковка и Тимковка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы", - сообщил он.

"На купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. В течение суток на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, автомобиль, а также две боевые машины РСЗО "Град", - сказал Конашенков.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Акация", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, в районе Серебрянки (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Павловка Донецкой народной республики, Степовое, Червоное, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области", - сообщил Конашенков.

Как он сказал, "за сутки на данных направлениях потери противника составили до 145 украинских военнослужащих, один танк, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30, одна гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение прошедших суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его данным, в районе населенного пункта Веселое (ДНР) российскими военными уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны Украины.