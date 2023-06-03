Минобороны РФ сообщило об ожесточенных боях в центре Марьинки и в районе Авдеевки

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами спецназа "Ахмат" в центре Марьинки и 1-м армейским корпусом в районе Авдеевки.

"На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

Как он заявил, в районе населенного пункта Отрадное ДНР уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

По данным Конашенкова, за прошедшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Ласточкино, Химик, Тоненькое и Победа (ДНР).

Он сообщил, что в данных районах авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнены 42 огневые задачи.

По словам представителя Минобороны, в ходе боев на данном направлении в течение суток потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, восемь автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".