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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пять вагонов с углем сошли с рельсов на станции Сковородино Забайкальской железной дороги, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ведутся восстановительные работы, пострадавших нет.

Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В свою очередь пресс-служба Забайкальской железной дороги сообщила, что случившееся не повлияло на движение пассажирских поездов, угрозы экологии нет.

Амурская область
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