Вагоны с углем сошли с рельсов в Амурской области
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пять вагонов с углем сошли с рельсов на станции Сковородино Забайкальской железной дороги, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Ведутся восстановительные работы, пострадавших нет.
Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В свою очередь пресс-служба Забайкальской железной дороги сообщила, что случившееся не повлияло на движение пассажирских поездов, угрозы экологии нет.