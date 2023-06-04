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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Славянска и Миньковки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Склады боеприпасов вооруженных сил Украины уничтожены в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"В районах населенных пунктов Славянск и Миньковка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы "Лиман", а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - сказал он.

Конашенков также сообщил, что "на донецком направлении продолжаются активные боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения "Ахмат" на марьинском тактическом направлении, а также подразделений Первого армейского корпуса "Южной" группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка".

"В ходе боев за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал он.

"На купянском направлении, - сообщил представитель Минобороны РФ, - ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новомлынск, Синьковка, Ольшана и Тимковка Харьковской области".

Кроме того, в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Розовка, Новосёловское Луганской народной республики и Лиман (ДНР) пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп, сказал Конашенков.

По его словам, "за сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, два пикапа, а также гаубица Д-20".

На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское (ДНР), Макеевка, Площанка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества, сообщил представитель Минобороны РФ.

Как он заявил, в районе населенного пункта Григоровка (ДНР) уничтожена украинская диверсионная-разведывательная группа.

В течение суток на данном направлении, сказал Конашенков, "уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Кроме того, в районе населенного пункта Серебрянка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ, сообщил он.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Павловка, Шевченко Донецкой народной республики, Червоное, Полтавка, Преображенка и Малая Токмачка Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, "за сутки на данных направлениях уничтожено до 240 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО "Град".

"В районах населенных пунктов Темировка и Преображенка Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 11-й артиллерийской и 65-й механизированной бригад ВСУ", - сообщил Конашенков.

Как заявил представитель Минобороны РФ, "на херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ДНР ЛНР Харьковская область Запорожская область Минобороны РФ
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