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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Военные РФ пресекли попытку ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в воскресенье пресекли попытку украинской диверсионной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области.

"По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - заявили в Минобороны РФ.

Там сообщили, что 4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.

Белгородская область Новая Таволжанка Минобороны РФ
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