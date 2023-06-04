Военные РФ пресекли попытку ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в воскресенье пресекли попытку украинской диверсионной группы переправиться через реку в районе Новой Таволжанки в Белгородской области.
"По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - заявили в Минобороны РФ.
Там сообщили, что 4 июня подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области.