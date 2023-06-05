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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Минобороны РФ заявило о сорванной попытке диверсантов проникнуть в Белгородскую область

Также Игорь Конашенков сообщил о срыве попытки ВСУ начать наступление на южно-донецком направлении

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российские военные накануне сорвали попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть на территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, "около 13 часов, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области".

Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа противник был уничтожен, сообщил Конашенков.

В результате огневого поражения ликвидировано более десяти человек личного состава противника, две лодки и один бронеавтомобиль, сообщил он.

"Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО "Град" в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносившие удары по российской территории", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

Южно-донецкое направление

Российские военные сорвали попытку ВСУ начать наступление на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Нескучное (ДНР) и Новодаровка (Запорожская область), подразделения украинской армии понесли значительные потери, заявили в Минобороны РФ.

В РоссииМинобороны РФ заявило о пресечении наступления ВСУ на южно-донецком направленииЧитать подробнее

"Активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.

"Противник поставленных целей не добился", - подчеркнул представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что 4 июня ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления на южно-донецком направлении. По его данным, со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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