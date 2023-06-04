Белгородский губернатор заявил о бое в Новой Таволжанке и согласился встретиться с членами ДРГ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке на территории Шебекинского округа в настоящее время идет бой с диверсионно-разведывательной группой.

"На самом деле зашли: сейчас с ДРГ идет бой в Новой Таволжанке", - сказал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков заявил о своей готовности встретиться с членами ДРГ, которые, по его словам, ранее якобы хотят встретиться с ним и предлагают "разговор о пленных". "Если они (пленные) живые, с 17:00 до 18:00 - МАПП "Шебекино". Гарантирую безопасность", - сказал губернатор.