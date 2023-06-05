В Димитровграде еще шесть человек попали в реанимацию из-за разливного алкоголя

По данным Роспотребнадзора, число умерших от отравления достигло восьми

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Димитровграде 12 человек с 3 по 5 июня обратились в больницы с отравлением слабоалкогольными разливными напитками, шестеро из них умерли, остальные остаются в реанимации, сообщил в соцсетях мэр города Андрей Большаков.

Он заверил, что пациентам оказывают всю необходимую помощь, и пообещал поддержать семьи погибших.

Он сообщил, что опасные напитки изымают из магазинов и призвал горожан "отказаться от приобретения и употребления разливной алкогольной продукции".

По данным Роспотребнадзора Ульяновской области, всего в регионе насмерть отравились сидром восемь человек из 14 пострадавших. Ведомство подтвердило, что изымает сидр из оборота.

По информации Роспотребнадзора, это "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области и поступивший в ульяновскую сеть "Территория пива". Ведомство призвало не пить этот бренд до завершения расследования.

В СК Ульяновской области ранее сообщили, что по факту гибели шести человек возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, погибшие пили яблочный сидр, который купили в магазинах "Территория пива". Сидр в сеть поставил бизнесмен из Красноглинского района Самарской области, у него уже начались следственные действия.