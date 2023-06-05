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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении жителей Димитровграда

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в связи со смертельным отравлением нескольких человек в ульяновском Димитровграде. Об этом сообщается в понедельник в телеграм-канале СКР.

Предпринимателя подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее в понедельник в Роспотребнадзоре сообщили, что в Ульяновской области 14 человек отравились сидром, восемь из них погибли.

По информации ведомства, пострадавшие пили напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области и поступивший в ульяновскую сеть "Территория пива". Ведомство призвало не пить продукцию этого бренда до завершения расследования.

В свою очередь мэр Димитровграда Андрей Большаков сообщал, что 12 человек с 3 по 5 июня обратились в больницы с отравлением слабоалкогольными разливными напитками, шестеро скончались, еще столько же находятся в реанимации.

СКР Димитровград
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