СК расследует отравление шести человек в Димитровграде

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Димитровграде шесть человек умерли в больнице, куда их доставили с отравлением, по факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 238 УК), сообщило управление Следственного комитета по Ульяновской области.

Пострадавшие попали в больницу 3 и 4 июня. По версии следствия, они пили сидр, купленный в магазинах сети "Территория пива". Напиток сети поставил предприниматель из Красноглинского района Самарской области. На предприятии уже проводят следственные действия, сообщили в СК.

Мэрия Димитровграда призвала горожан не покупать яблочный сидр, а уже купленный - не пить.

"В городе зафиксированы случаи тяжёлых отравлений. Правоохранительные органы разбираются в ситуации", - говорится в сообщении мэрии.