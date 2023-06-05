Жителям Поволжья и Урала пообещали скорый спад 30-градусной жары

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В ближайшие дни в Поволжье и на Урале ожидается понижение температуры после более чем 30-градусной жары, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодные воздушные массы, которые проникли в центр европейской России, постепенно перемещаются и на восток (...) Сегодня и завтра в южных регионах Поволжья температура около 30 градусов, а послезавтра температура понизится примерно на 5 градусов и будет около нормы", - сказал он.

По прогнозу, в регионе установится "хорошая, комфортная погода" без существенных осадков. Однако уже к концу недели температура в Поволжье будет на 3 градуса ниже нормы.

Жара до 30 градусов продержится еще несколько дней на Урале, "но уже начиная со среды-четверга произойдет постепенное понижение температуры", продолжил эксперт.

"И это приведет к тому, 8 июня температура будет около нормы, а это значит, что после 35-градусных значений температура будет плюс 22 - плюс 23 градуса", - сказал он.

По-прежнему очень жаркая погода сохранится на юге западной Сибири - в Томской, Омской, Новосибирской областях, но только до 8-9 июня.

Так, в понедельник и вторник в Омской области температура выше нормы на 10 градусов - плюс 36 градусов и выше. В республике Алтай 6 и 7 июня температура будет также выше плюс 30 градусов. Аналогичная жаркая погода будет в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, в Алтайском крае - плюс 30 градусов и выше.

В самом Красноярске - высокие температуры с 6 по 9 июня; температура на 7 градусов выше нормы.