Теплый июнь прогнозируется в ряде регионов России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Температура выше нормы прогнозируется в ряде регионов Поволжья, Урала, а также в Сибири, на остальной части страны температурный фон будет около нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-настоящему теплый июнь прогнозируется на огромной территории к востоку от левого берега Волги: Кировской области, Татарстане, Самарской, Саратовской областях, Башкортостане, а также весь Урал, весь юг Приволжского федерального округа", - сказал Вильфанд.

Также температура выше нормы в июне прогнозируется в западной Сибири и на севере и юго-западе Красноярского края и севере Якутии. На всей этой территории температурный фон будет выше нормы: прогнозируется жаркая погода.

"На остальной территории температура в июне будет близка к среднемноголетним значениям", - сказал руководитель Гидрометцентра России.

На европейской части страны, как уточнил Вильфанд, температура будет около нормы, однако начало месяца будет прохладным.

Говоря об осадках, Вильфанд сообщил, что их дефицит в июне прогнозируется на юге западной Сибири: Барнаульской, Новосибирской, Кемеровской областях. Также дефицит осадков прогнозируется на северо-востоке Красноярского края, а также на севере и востоке Якутии.

Избыток осадков в июне прогнозируется на севере европейской части России - Вологодской, Новгородской, Ярославской, Тверской областях. Также избыток осадков ожидается на Урале, на юге Красноярского края, в Иркутской области, на западе Якутии, в Амурской области, на юге Хабаровского края и в Приморье.