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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

В ближайшие дни в некоторых регионах Урала потеплеет до плюс 37 градусов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экстремально высокая температура прогнозируется в ближайшие дни на Урале, где температура будет подниматься до плюс 37 градусов, также высокая температура прогнозируется в Поволжье и на юге западной Сибири, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Экстремально высокая температура с сегодняшнего дня по 2 июля в Челябинской, Курганской областях, температуры будут зашкаливать. В этих регионах температура плюс 31 - плюс 34 градуса, в отдельных регионах Челябинской и Курганской областях плюс 36 - плюс 37 градусов. Это супервысокая температура, которая на 12 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

Также высокая температура прогнозируется в Свердловской области, где будет от плюс 32 до плюс 33 градусов. Высокая температура будет и в Поволжье - там от плюс 25 - плюс 29 градусов.

Как уточнил Вильфанд, жаркая погода придет на юг западной Сибири. Так, 1-3 июня в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае будет аномально жаркая погода с температурой на 9 градусов выше нормы - плюс 30 градусов, а в отдельных регионах - сильная жара - плюс 35 градусов и выше.

При этом на северо-западе европейской части России прогнозируются заморозки.

Гидрометцентр Алтай Роман Вильфанд Поволжье Урал Челябинская область Новосибирская область
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