Минобороны РФ заявило о сдерживании попыток ВСУ атаковать на южно-донецком направлении

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новые попытки атак на южно-донецком направлении, российская армия сдерживает наступление, заявили в Минобороны РФ.

"Попытки противника в течение 4 июня прорвать оборону российских войск на южно-донецком направлении не увенчались успехом. В результате комплексного огневого поражения он понес значительные потери и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Противник предпринял новые попытки проведения атак на южно-донецком направлении в районах совхоза "Октябрь" и населенного пункта Новодонецкое, введя в бой до трех батальонных тактических групп, усиленных танками", - заявили в Минобороны РФ.

"Наступление противника успешно сдерживается активными действиями подразделений, огнем артиллерии и ударами авиации группировки войск "Восток", - говорится в сообщении.

"ВСУ несут потери в живой силе и технике", - заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, 31-я механизированная бригада ВСУ, атаковавшая в районе населенного пункта Нескучное, потеряла более 250 военнослужащих, 16 танков, 24 боевые бронированные машины, в том числе три БМП Bradley. "Взято в плен пять украинских военнослужащих", - говорится в заявлении.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что активными действиями группировки "Восток", ударами авиации и артиллерии в районе населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области подразделениям ВСУ нанесен значительный ущерб.