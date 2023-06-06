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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:18

Метанол не обнаружен в пробах напитка, которым могли отравиться жители Ульяновской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Специалисты не выявили метиловый спирт в пробах алкогольного напитка, которым, предположительно, отравились жители Ульяновской области, сообщила во вторник руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая.

"По предварительным данным, напиток не имеет превышения содержания метанола", - сказала она на заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области.

По ее информации, были отобраны и исследованы три пробы. Продолжается их исследование на содержание тяжелых металлов и солей.

Дубовицкая также сообщила, что в торговых точках, где был обнаружен напиток, не было всех необходимых документов на него.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Олеся Колотик-Каменева сообщила в ходе совещания, что состояние госпитализированных пострадавших варьируется от средней степени тяжести до тяжелого. У двоих несовершеннолетних и беременной женщины наблюдается положительная динамика, добавила она.

Случаи отравления в четырех регионах

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской и Самарской областях. В частности, по последним данным, в Ульяновской области выявлен 51 пострадавший, 18 из них скончались.

В Самарской области два человека умерли, 14 госпитализированы.

Кроме того, врачи борются за жизнь двоих жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.

Также известно об отравлении суррогатным алкоголем в Нижегородской области, есть летальные исходы. По данным регионального СУ СКР, отравившиеся - жители города Богородска. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в крови пострадавших обнаружен метанол.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Задержан 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер Сидр"

Роспотребнадзор Ульяновская область
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