В Самарской области отравившихся насмерть алкоголем стало семеро

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Самарской области число погибших после употребления суррогатного алкоголя увеличилось до семи человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Семь погибших. Еще 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что умерли две женщины из Новокуйбышевска. По версии следствия, они употребляли спиртосодержащий напиток, поставляемый с предприятия в Самаре.

По последним данным, в Ульяновской области выявлен 51 пострадавший, 18 из них умерли, в Нижегородской области из шести отравившихся умерли двое. В Удмуртии два человека попали в больницу в критическом состоянии, в Пензе госпитализированы трое.

По фактам отравления возбуждены уголовные дела. По версии следствия, люди отравились напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Бизнесмен, организовавший его выпуск, задержан. Сидр из продажи изымается.