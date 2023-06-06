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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

В Самарской области отравившихся насмерть алкоголем стало семеро

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Самарской области число погибших после употребления суррогатного алкоголя увеличилось до семи человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Семь погибших. Еще 13 пациентов находятся под наблюдением медработников в медучреждениях региона, им оказывается необходимая медпомощь", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что умерли две женщины из Новокуйбышевска. По версии следствия, они употребляли спиртосодержащий напиток, поставляемый с предприятия в Самаре.

По последним данным, в Ульяновской области выявлен 51 пострадавший, 18 из них умерли, в Нижегородской области из шести отравившихся умерли двое. В Удмуртии два человека попали в больницу в критическом состоянии, в Пензе госпитализированы трое.

По фактам отравления возбуждены уголовные дела. По версии следствия, люди отравились напитком "Мистер Сидр" самарского производства. Бизнесмен, организовавший его выпуск, задержан. Сидр из продажи изымается.

Самарская область Нижегородская область Ульяновская область Удмуртия Пенза
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