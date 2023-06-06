В крови отравившихся алкоголем жителей Нижегородской области обнаружен метанол

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Специалисты обнаружили метиловый спирт в крови пострадавших от употребления алкогольной продукции жителей Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"По поводу ситуации со смертельно опасным сидром. К сожалению, в нашем регионе тоже выявили этот ядовитый "напиток". Накануне в больницу поступили пострадавшие, в крови у которых сегодня специалисты обнаружили метанол", - написал он в своем телеграм-канале, не уточняя количество госпитализированных.

По словам губернатора, региональный Минпром готов оказать необходимое содействие полиции и Роспотребнадзору при проведении проверок торговых точек.

Ранее сообщалось о случаях отравления сидром с летальным исходом в Ульяновской и Самарской областях. В частности, по последним данным, в Ульяновской области выявлен 51 пострадавший, 18 из них скончались. В Самарской области два человека умерли, 14 госпитализированы. Кроме того, врачи борются за жизнь двух жителей Удмуртии, которые находятся в критическом состоянии.

Также известно об отравлении суррогатным алкоголем в Нижегородской области, там тоже есть летальные исходы. По данным регионального СУ СКР, отравившиеся - жители города Богородска.

Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства.

Возбуждены дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи задержали подозреваемого - 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области.

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего напиток "Мистер сидр".