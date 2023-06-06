Песков не стал комментировать сообщения о подготовке Украиной теракта с "грязной бомбой"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют сообщение ФСБ РФ о подготовке Главным управлением разведки министерства обороны Украины теракта с использованием так называемой грязной бомбы на территории России.

"Нет, у нас нет оценок", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что в ходе расследования готовившейся в мае 2023 года диверсии по подрыву самолётов дальней авиации, дислоцированных на аэродроме "Северный" в Ивановской области, стало известно о планах главного управления разведки МО Украины совершить террористический акт на территории России с использованием так называемой грязной бомбы.

Как заявляют в спецслужбе, начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым создана отдельная служба, в состав которой включена легкомоторная авиация "для снабжения диверсионно-разведывательных групп на территории России средствами поражения, а также нанесения ударов посредством сброса бомб на объекты топливной и энергетической инфраструктуры".

"В частности, разрабатывался план по доставке и закладке т.н. грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей", - сообщил ЦОС.

С начала года, по данным ФСБ, авиагруппа ГУР осуществила пять боевых вылетов на территорию России, "в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России".

"В результате проведенных специальных операций два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ террористических актах", - заявили в спецслужбе.