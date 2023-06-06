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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Путин наградил Додика орденом Александра Невского

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наградил главу Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика орденом Александра Невского.

Об этом говорится в президентском указе на официальном портале правовой информации.

Додик награжден за большой вклад в развитие сотрудничества России с Боснией и Герцеговиной, а также укрепление партнерства с Республикой Сербской.

23 мая Путин принял Додика в Кремле и поблагодарил его за "нейтральную позицию по событиям на Украине". Додик на это сказал, что Республика Сербская из-за своей позиции "подвергается огромному давлению".

Владимир Путин Республика Сербская Украина Милорад Додик
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