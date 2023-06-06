Захар Прилепин награжден орденом Мужества
Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества.
Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с указом, Прилепин награжден "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".
6 мая Прилепин был ранен при подрыве его автомобиля, когда он находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Водитель погиб, писатель получил ранения. Его лечат в одной из нижегородских больниц и ему сделали уже несколько операций.
По подозрению в совершении подрыва был задержан 30-летний Александр Пермяков, уроженец Донецкой области. В распространенном СКР видео он сообщил, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. Ему вменили статьи о теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК), он арестован.