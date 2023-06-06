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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Захар Прилепин награжден орденом Мужества

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества.

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Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с указом, Прилепин награжден "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".

6 мая Прилепин был ранен при подрыве его автомобиля, когда он находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Водитель погиб, писатель получил ранения. Его лечат в одной из нижегородских больниц и ему сделали уже несколько операций.

По подозрению в совершении подрыва был задержан 30-летний Александр Пермяков, уроженец Донецкой области. В распространенном СКР видео он сообщил, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. Ему вменили статьи о теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК), он арестован.

Владимир Путин Захар Прилепин
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