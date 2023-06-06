Захар Прилепин награжден орденом Мужества

6 мая Прилепин был ранен при подрыве его автомобиля, когда он находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области. Водитель погиб, писатель получил ранения. Его лечат в одной из нижегородских больниц и ему сделали уже несколько операций.

По подозрению в совершении подрыва был задержан 30-летний Александр Пермяков, уроженец Донецкой области. В распространенном СКР видео он сообщил, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. Ему вменили статьи о теракте (ст. 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК), он арестован.