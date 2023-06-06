В Минобороны РФ заявили об отражении четырех попыток наступления ВСУ в районе Артемовска

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российские военные не допустили обхода и вклинивания подразделений ВСУ в оборону группировки в районе Артемовска (Бахмута), отразив наступление армии Украины в направлении населенных пунктов Клещеевка и Берховка, заявили в Минобороны РФ.

"В районе города Артемовск активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник.

По данным Конашенкова, в ходе боев за сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, пять танков, четыре боевые бронированные машины, четыре пикапа, две установки РСЗО "Град", три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", одна самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новомлынск, Кисловка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики", - сообщил представитель Минобороны.

Также, по его словам, на данном направлении пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Конашенков сообщил, что за сутки на купянском направлении потери украинской армии составили до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град".

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики", - сказал он.

По его данным, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 25 украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - заявил Конашенков.

По его словам, ночью Воздушно-космическими силами России "нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ".

"Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", - сказал он.

Российские военные за сутки сбили три военных самолета ВСУ - два Су-25 и один Су-27 в Херсонской области и ДНР. Также сообщается, что в Запорожской области и ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8.

"В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой народной республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны", - заявил представитель Минобороны РФ.

По данным Конашенкова, российские военные перехватили крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракету HARM, а также 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах", - сказал он.

Представитель военного ведомства также сообщил, что уничтожено 19 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.