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Мосгордума поддержала проект ФЗ о штрафах за нарушение тишины ночью водителями

Мосгордума поддержала проект ФЗ о штрафах за нарушение тишины ночью водителями
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мосгордума приняла постановление, в котором поддержала поправки в федеральный законопроект о штрафы для водителей, которые нарушают тишину по ночам, сообщил "Интерфаксу" председатель палаты Алексей Шапошников.

По его словам, в законопроекте речь идет о праве регионов самим устанавливать административную ответственность в виде штрафов за нарушение тишины и покоя граждан с использованием транспортных средств. Суммы штрафов будут варьироваться от 5 тысяч до 30 тысяч рублей в зависимости от региона. Шумных водителей предлагается ловить с помощью камер, работающих в автоматическом режиме и оснащенных средствами измерения уровня шума.

Мосгордума подготовила этот законопроект по предложению мэра города Сергея Собянина. Затем документ был направлен в правительство для получения официального отзыва. Отзыв был в целом положительный, а затем Мосгордума доработала проект с учетом высказанных замечаний.

"Принятый сегодня документ находится на стадии оформления, после чего будет внесён на рассмотрение в Государственную Думу РФ", - добавил Шапошников.

Мосгордума Правительство Алексей Шапошников Сергей Собянин Москва
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