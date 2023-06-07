Нацпарк с тысячами животных затопило в Херсонской области

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Нижнеднепровский национальный парк с тысячами животных оказался под водой в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные", - сказал он в эфире "Первого канала" в среду.

Согласно открытым данным, площадь нацпарка - 80 тысяч гектаров, там проживают более 70 видов редких животных.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м, а утром 7 июня начал снижаться. Эвакуация потребовалась жителям трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 1950-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.