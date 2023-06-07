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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Около 600 домов, школа, детсад и монастырь XIX века затоплены в Новой Каховке

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Около 600 домов, школа, детсад и женский монастырь XIX века оказались в зоне затопления в Новой Каховке в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил журналистам глава города Владимир Леонтьев.

"В городском округе подтоплено 600 жилых домов. Кроме этого, школа, детский сад, Корсунский женский монастырь, основанный в середине XIX века", - сказал он.

По словам Леонтьева, уровень воды в городе продолжает снижаться - он опустился уже на 60 см от пикового значения. Однако ниже по течению вода продолжает прибывать, специалисты ведут подомовой обход и эвакуацию.

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При этом глава города опроверг заявления о гибели всех животных местного зоопарка - их вывезли еще в прошлом году волонтеры. Однако он обратил внимание на затопление Нижнеднепровского национального парка.

"Здесь находился до затопления национальный парк - краснокнижные птицы, косули, бобры, кабаны, огромная фауна. Люди специально приезжали за ними следить. Вот эти звери, тысячи, смыты. Гнездовья, кладки яиц уничтожены", - отметил Леонтьев.

В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Херсонская область Новая Каховка
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