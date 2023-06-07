Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Последствия разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС могут затронуть более чем 20 тысяч мирных жителей, заявила в среду вице-премьер Виктория Абрамченко.

"На сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тысячам мирных граждан, включая детей", - сообщила Абрамченко на правительственном часе в Совете Федерации.

В РоссииПочти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской областиЧитать подробнее

По словам вице-премьера, в регионе затоплены объекты размещения отходов, очистные сооружения и скотомогильники, а также национальный парк "Нижнеднепровский" и природный комплекс "Гилея", которые надолго утратили свою рекреационную ценность.

"Правительство вместе с руководством Херсонской области предприняли необходимые первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям. Мы и дальше будем заботиться о российских регионах. Обеспечим население и объекты экономики водой и устраним последствия экологической катастрофы", - добавила вице-премьер.

Херсонская область Каховская ГЭС Виктория Абрамченко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нацпарк с тысячами животных затопило в Херсонской области

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Военная операция на Украине

В Курской области после взрывов на подстанции без электричества остались два села

Одно село в Херсонской области полностью затоплено, в трех вода поднялась по крыши

Семь человек считаются пропавшими после разрушения ГЭС в Новой Каховке

Ситуация с затоплением в Голой Пристани осложняется

От отравления суррогатным алкоголем в регионах пострадали 90 человек

Число умерших от сидра в Самарской области возросло до девяти

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });