Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Последствия разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС могут затронуть более чем 20 тысяч мирных жителей, заявила в среду вице-премьер Виктория Абрамченко.

"На сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тысячам мирных граждан, включая детей", - сообщила Абрамченко на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам вице-премьера, в регионе затоплены объекты размещения отходов, очистные сооружения и скотомогильники, а также национальный парк "Нижнеднепровский" и природный комплекс "Гилея", которые надолго утратили свою рекреационную ценность.

"Правительство вместе с руководством Херсонской области предприняли необходимые первоочередные меры для стабилизации ситуации и помощи людям. Мы и дальше будем заботиться о российских регионах. Обеспечим население и объекты экономики водой и устраним последствия экологической катастрофы", - добавила вице-премьер.