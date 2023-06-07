Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

МИД РФ назвал подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" ударом по "зерновой сделке"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" наносит удар по усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по обеспечению мировой продовольственной безопасности, в том числе, в рамках Стамбульской зерновой инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказанию помощи нуждающимся странам, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу и в целом предложил Стамбульский пакет, гуманитарное значение которого, к сожалению, обесценивается на глазах", - сказала Захарова в среду на брифинге.

В миреВоенные РФ заявили о диверсии на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" в Харьковской областиВоенные РФ заявили о диверсии на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса" в Харьковской областиЧитать подробнее

Она добавила, что подрыв аммиакопровода 5 июня произошел в Купянском районе Харьковской области на участке, подконтрольном вооруженным силам Украины. "Выведена из строя одна из насосных станций, сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту происшествия", - заявила Захарова.

По ее словам, Москва предпримет усилия для того, чтобы установить обстоятельства происшествия, "но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода", является Украина.

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее в среду заявил, что украинские диверсанты 5 июня подорвали в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса".

МИД РФ Украина Харьковская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Патрушев заявил о сбросе воды на ДнепроГЭС, который предшествовал подрыву плотины Каховской ГЭС

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

Совфед одобрил закон об ограничении выезда за рубеж и признании паспортов недействительными

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

В Нижнем Новгороде изъяли 53 тыс. л нелегального алкоголя, включая "Мистер сидр"

Херсонские власти ожидают в ближайшие часы пика подъема воды в Алешках

Нацпарк с тысячами животных затопило в Херсонской области

Более 20 тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

Почти 1,3 тыс. человек эвакуировали из затопленных зон Херсонской области

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });