МИД РФ назвал подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" ударом по "зерновой сделке"

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса" наносит удар по усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по обеспечению мировой продовольственной безопасности, в том числе, в рамках Стамбульской зерновой инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказанию помощи нуждающимся странам, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу и в целом предложил Стамбульский пакет, гуманитарное значение которого, к сожалению, обесценивается на глазах", - сказала Захарова в среду на брифинге.

Она добавила, что подрыв аммиакопровода 5 июня произошел в Купянском районе Харьковской области на участке, подконтрольном вооруженным силам Украины. "Выведена из строя одна из насосных станций, сработали блокировочные клапаны, но все равно произошла утечка сырья. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется примерно от одного до трех месяцев при наличии доступа к месту происшествия", - заявила Захарова.

По ее словам, Москва предпримет усилия для того, чтобы установить обстоятельства происшествия, "но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода", является Украина.

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее в среду заявил, что украинские диверсанты 5 июня подорвали в Харьковской области аммиакопровод "Тольятти-Одесса".