"Трансаммиак" заявил, что российская часть аммиакопровода Тольятти-Одесса отсечена от украинской и исправна

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Российская часть аммиакопровода Тольятти-Одесса отсечена от украинской, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Трансаммиак" (управляет российской частью аммиакопровода).

"Российская часть аммиакопровода, принадлежащая "Трансаммиаку", надежно отсечена от украинской части и находится в безопасном и исправном состоянии под постоянным контролем служб предприятия", - сообщили в пресс-службе.

По информации оператора, часть аммиакопровода, проходящая по территории Харьковской области, обслуживается украинским государственным предприятием – ГП "Укрхимтрансаммиак".

"Граница раздела находится в Белгородской области на государственной границе с Украиной. "Трансаммиак" не располагает информацией касательно событий, происходящих на территории другого государства", - говорится в сообщении.

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков ранее в среду заявил, что украинские диверсанты 5 июня подорвали в Харьковской области аммиакопровод Тольятти-Одесса.

С 24 февраля 2022 года транзит аммиака по этому маршруту приостановлен "в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода", говорилось тогда в сообщении компании "Тольяттиазот".