В Ульяновской области число погибших от суррогатного алкоголя выросло до 21

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Ульяновской области количество пострадавших от отравления слабоалкогольными напитками увеличилось до 65, умер 21 отравившийся, сообщил региональный Минздрав.

Ранее сообщалось о 62 пострадавших, в том числе 20 погибших.

По информации главного внештатного токсиколога Минздрава Ульяновской области Игната Пономаренко, в частности, в токсикологическом отделении областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проходят лечение 12 пациенток в возрасте от 16 лет до 61 года.

"Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводится сеансы гемодиализа для очищении крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", - уточнил Пономарев.

Федеральный Минздрав 7 июня сообщал, что в нескольких регионах суррогатным алкоголем на тот момент отравились 96 человек, 30 из них умерли. В числе пострадавших были несовершеннолетние и одна беременная женщина. Случаи отравления выявили в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях, Чувашии и Удмуртии

Предположительно, большинство пострадавших пили разливной сидр самарского производства. Анализы выявили в изъятых образцах напитка "Мистер Сидр" метанол и этилбурат. По фактам отравлений возбуждены уголовные дела о некачественном оказании услуг.