Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

В Ульяновской области число погибших от суррогатного алкоголя выросло до 21

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Ульяновской области количество пострадавших от отравления слабоалкогольными напитками увеличилось до 65, умер 21 отравившийся, сообщил региональный Минздрав.

Ранее сообщалось о 62 пострадавших, в том числе 20 погибших.

По информации главного внештатного токсиколога Минздрава Ульяновской области Игната Пономаренко, в частности, в токсикологическом отделении областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи проходят лечение 12 пациенток в возрасте от 16 лет до 61 года.

"Две пациентки по-прежнему находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, дышат самостоятельно, им проводится сеансы гемодиализа для очищении крови от яда. Остальные пациентки в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой находятся в палате для долечивания. У одной женщины сохраняется устойчивое нарушение зрения", - уточнил Пономарев.

Федеральный Минздрав 7 июня сообщал, что в нескольких регионах суррогатным алкоголем на тот момент отравились 96 человек, 30 из них умерли. В числе пострадавших были несовершеннолетние и одна беременная женщина. Случаи отравления выявили в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областях, Чувашии и Удмуртии

Предположительно, большинство пострадавших пили разливной сидр самарского производства. Анализы выявили в изъятых образцах напитка "Мистер Сидр" метанол и этилбурат. По фактам отравлений возбуждены уголовные дела о некачественном оказании услуг.

Ульяновская область Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Лавров обсудит сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН Педерсоном

Лавров обсудит сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН Педерсоном

Что произошло за день: среда, 7 июня

"Трансаммиак" заявил, что российская часть аммиакопровода Тольятти-Одесса отсечена от украинской и исправна

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

Александр Лукашенко помиловал Софью Сапегу по просьбе губернатора Приморья

"ФосАгро" оценила windfall tax в менее чем 7 млрд рублей и готова его заплатить

Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей

Судья Верховного суда РФ уверен, что искусственный интеллект не должен заменить судей

Патрушев заявил о сбросе воды на ДнепроГЭС, который предшествовал подрыву плотины Каховской ГЭС

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });