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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах

Минздрав сообщил о гибели 30 человек от отравления суррогатным алкоголем в регионах
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в регионах России составляет 96 человек, из них 30 человек скончались, сообщил Минздрав.

В числе пострадавших пять несовершеннолетних и одна беременная женщина.

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На стационарном лечении в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Удмуртии находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 - средней степени тяжести.

В министерстве заверили, что необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Об отравлениях жителей сразу ряда областей, в том числе с летальными исходами, стало известно 5 июня. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Возбуждены уголовные дела. Следователи задержали 32-летнего индивидуального предпринимателя из Самарской области – владельца ООО "Анди", выпускающего "Мистер Сидр", употребление которого вызвало волну отравлений. Он арестован. Сидр из продажи изымается.

Минздрав Нижегородская область Курганская область Пензенская область Самарская область Ульяновская область
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