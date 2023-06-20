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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Новый случай отравления сидром выявлен в Нижегородской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Выросло число отравившихся суррогатным алкоголем жителей Нижегородской области, сообщил глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов во вторник.

"В Кстовскую ЦРБ поступил пациент с симптомами отравления сидром. Пострадавший купил ядовитый напиток неделю назад, а выпил вчера вечером", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам министра, диагноз был подтвержден лабораторно, после чего пациента экстренно перевели в областной токсикологический центр городской больницы N33 Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области зафиксировано шесть случаев отравления суррогатным алкоголем, из них четыре летальных.

В июне в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии был выявлен ряд случаев отравления алкоголем, в том числе с летальными исходами. Большинство случаев связывают с употреблением спиртосодержащего напитка самарского производства "Мистер Сидр".

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО "Анди" (Самарская область), выпускающего "Мистер Сидр".

Нижегородская область
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