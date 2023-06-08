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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Число госпитализированных из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС превысило 60

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Более 60 жителей Херсонской области попали в больницы в результате затопления прибрежных территорий после разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС, сообщили в министерстве здравоохранения региона в четверг.

"По состоянию на 15:50 мск, 62 человека из Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки были доставлены в лечебные учреждения, расположенные за 15-километровой зоной (на удалении 15 км от берега Днепра - ИФ). Медики оказывают им всю необходимую помощь", - сообщается в телеграм-канале министерства со ссылкой на его руководителя Артыша Сата.

Ранее сообщалось о 40 госпитализированных.

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В ночь на 6 июня в результате обстрела со стороны ВСУ разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался максимально на 12 м, 7 июня начал местами снижаться. Эвакуация потребовалась 4 тыс. жителей 35 населенных пунктов трех городских округов - Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.

Введен режим ЧС. По последним предварительным данным, пять человек утонули, двое погибли при обстреле эвакуационного пункта.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой полуостров. Станция не вырабатывала электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

Херсонская область Каховская ГЭС
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