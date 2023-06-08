Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Глава Новой Каховки сообщил о гибели пяти человек из-за наводнения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил в эфире "Соловьев Live", что в результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, погибли пять жителей Херсонской области.

Он добавил, что еще 41 человек пострадали и находятся в больницах.

Утром 8 июня министр труда и соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова сообщила, что госпитализированы 29 пострадавших. Днем ранее она говорила, что в зоне затопления оказались примерно 15 тысяч домовладений.

7 июня Владимир Леонтьев заявил, что семь человек считаются пропавшими без вести после случившегося.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня, ниже по течению Днепра началось наводнение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Каховская ГЭС Новая Каховка Херсонская область Владимир Леонтьев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Ульяновской области число погибших от суррогатного алкоголя выросло до 21

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

"Ведомости" сообщили о переговорах FLO Retailing и Daher Group о покупке точек Adidas в РФ

Лавров обсудит сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН Педерсоном

Лавров обсудит сирийское урегулирование со спецпосланником генсека ООН Педерсоном

Что произошло за день: среда, 7 июня

"Трансаммиак" заявил, что российская часть аммиакопровода Тольятти-Одесса отсечена от украинской и исправна

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%

Росстат отметил рост годовой инфляции в стране почти до 2,7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });