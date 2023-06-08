Глава Новой Каховки сообщил о гибели пяти человек из-за наводнения

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил в эфире "Соловьев Live", что в результате наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС, погибли пять жителей Херсонской области.

Он добавил, что еще 41 человек пострадали и находятся в больницах.

Утром 8 июня министр труда и соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова сообщила, что госпитализированы 29 пострадавших. Днем ранее она говорила, что в зоне затопления оказались примерно 15 тысяч домовладений.

7 июня Владимир Леонтьев заявил, что семь человек считаются пропавшими без вести после случившегося.

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня, ниже по течению Днепра началось наводнение.