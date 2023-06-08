Путин поручил МЧС помочь домохозяйствам, пострадавшим от наводнения в Херсонской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после разрушения Каховской ГЭС и дал поручение МЧС об оказании помощи всем пострадавшим домохозяйствам в соответствии с нормами РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кроме того, по его словам, он поручил провести анализ потребностей региона. "Путин поручил провести анализ всего комплекса дополнительных потребностей, которые возникают у региона в связи с последствиями упомянутой диверсии и вызванным наводнением", - заявил Песков.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Обширная территория оказалась затоплена. Известно уже о пяти погибших и более 60 пострадавших.