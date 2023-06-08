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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В МЧС сообщили о подтоплении 14 тысяч домов в Херсонской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС в 15 населенных пунктах оказались подтоплены около 14 тысяч домов, сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

По его словам, из пострадавшей зоны эвакуировали 4280 человек, большинство из них перебирается к родственникам, эвакуация продолжается.

Он также сообщил, что материальную помощь будут выплачиваться пострадавшим с 12 июня.

В регионе организовано более 60 пунктов временного размещения на 5,5 тысячи человек. Как сказал Супруновский, если пункты временного размещения будут заполнены, МЧС РФ организует вывоз людей в другие регионы.

"Все необходимые силы и средства есть", - сказал замминистра.

Оперативная группа с Супруновским прибыла в Херсонскую область для координации оказания помощи населению по решению главы МЧС Александра Куренкова и президента Владимира Путина.

7 июня министр труда и соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова сообщила, что в зоне затопления оказались примерно 15 тысяч домовладений.

По предварительным данным госпитализирован 41 пострадавший, погибли пять человек из семи, находившихся на момент аварии на островах Днепра.

МЧС Днепр Каховская ГЭС Анатолий Супруновский Херсонская область
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