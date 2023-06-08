В МЧС сообщили о подтоплении 14 тысяч домов в Херсонской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС в 15 населенных пунктах оказались подтоплены около 14 тысяч домов, сообщил замглавы МЧС России Анатолий Супруновский.

По его словам, из пострадавшей зоны эвакуировали 4280 человек, большинство из них перебирается к родственникам, эвакуация продолжается.

Он также сообщил, что материальную помощь будут выплачиваться пострадавшим с 12 июня.

В регионе организовано более 60 пунктов временного размещения на 5,5 тысячи человек. Как сказал Супруновский, если пункты временного размещения будут заполнены, МЧС РФ организует вывоз людей в другие регионы.

"Все необходимые силы и средства есть", - сказал замминистра.

Оперативная группа с Супруновским прибыла в Херсонскую область для координации оказания помощи населению по решению главы МЧС Александра Куренкова и президента Владимира Путина.

7 июня министр труда и соцполитики Херсонской области Алла Бархатнова сообщила, что в зоне затопления оказались примерно 15 тысяч домовладений.

По предварительным данным госпитализирован 41 пострадавший, погибли пять человек из семи, находившихся на момент аварии на островах Днепра.