Военные РФ заявили о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении и выйти к морю

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону на запорожском направлении и выйти к морю, но попали на минные поля и под удары российских войск, сообщил командующий 58-ой общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.

"Всё в совокупности с действиями подразделений представителей родов войск и сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя главную задачу данной стратегической наступательной операции", - сообщил Попов в четверг.

"Очень важную роль в ночном бою сыграли минные поля", - сказал он. По словам командующего, минные поля "с высочайшей плотностью" были установлены российскими военными в направлении действий 47-й механизированной бригады ВСУ.

"И фактически все четыре колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены и задержаны минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", - сказал Попов, отметив, что по подразделениям ВСУ был нанесен комплексный удар.