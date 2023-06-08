Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:13

Военные РФ заявили о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении и выйти к морю

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорвать оборону на запорожском направлении и выйти к морю, но попали на минные поля и под удары российских войск, сообщил командующий 58-ой общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов.

В РоссииШойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направленииЧитать подробнее

"Всё в совокупности с действиями подразделений представителей родов войск и сыграло свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытки противника проломить оборону 58-й армии и, развивая успех, выйти к морю, выполняя главную задачу данной стратегической наступательной операции", - сообщил Попов в четверг.

"Очень важную роль в ночном бою сыграли минные поля", - сказал он. По словам командующего, минные поля "с высочайшей плотностью" были установлены российскими военными в направлении действий 47-й механизированной бригады ВСУ.

"И фактически все четыре колонны, которые пытались проломить оборону 70-го полка, были остановлены и задержаны минными полями, которые установили военнослужащие этого полка", - сказал Попов, отметив, что по подразделениям ВСУ был нанесен комплексный удар.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Минобороны РФ Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд арестовал шестерых участников движения "Весна" по делу об экстремизме

Военная операция на Украине

Командующий группировкой ВС РФ заявил о потерях ВСУ при попытке наступления на запорожском направлении

В России из оборота изъято уже более 70 тыс. литров "Мистера Сидра"

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО
Дипломатическое противостояние

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Число госпитализированных из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС превысило 60

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать российскую оборону на запорожском направлении

"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

"Глория Джинс" сообщила об утечке данных 3 млн клиентов из-за кибератаки

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

По делу об отравлении "Мистером Сидром" выявили хищение жидкости со спиртом со склада МВД

Два человека погибли при обстреле пункта эвакуации в затопленной части Херсонской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });