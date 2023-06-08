МАГАТЭ запросило доступ к месту измерения уровня воды в Каховском водохранилище

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ хотят замерить уровень воды в Каховском водохранилище для дальнейшей оценки ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявили в агентстве.

"Чтобы лучше оценить ситуацию, эксперты МАГАТЭ запросили доступ к месту, где измеряется уровень воды в водохранилище, а также к сливному каналу Запорожской ТЭС, примыкающему к ЗАЭС", - отмечается в заявлении.

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "важно, чтобы миссия агентства по оказанию содействия и помощи на Запорожской АЭС (ISAMZ) могла независимо оценить состояние систем, которые обеспечивают станцию водой для охлаждения".

МАГАТЭ отмечает, что ЗАЭС в четверг продолжает откачивать воду из Каховского водохранилища для охлаждения, несмотря на то, что уровень воды в водохранилище достиг примерно 12,7 метра.

Ранее сообщалось, что при данном уровне воды забор воды может прекратиться.

"Эксперты МАГАТЭ были проинформированы сегодня о том, что ЗАЭС пришла к выводу, что она должна быть в состоянии перекачивать воду из водохранилища и после того, как уровень воды упадет ниже 12,7 метров. На данный момент результаты показывают, что насосы, скорее всего, смогут работать, даже если уровень упадет примерно до 11 метров или, возможно, ниже", - поясняется в сообщении.

По информации агентства, уровень воды в Каховском водохранилище падает со скоростью 4-7 см в час.

"Общая ситуация с ядерной и физической безопасностью остается очень неустойчивой и потенциально опасной", - цитирует МАГАТЭ слова Гросси.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что на ЗАЭС "продолжаются работы по обеспечению максимального запаса воды для охлаждения на случай, если станция больше не сможет использовать запасы из Каховского водохранилища". В Агентстве пояснили, что "несмотря на то, что все шесть реакторов ЗАЭС остановлены, им по-прежнему нужна вода для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.