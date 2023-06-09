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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

МАГАТЭ планирует направить на ЗАЭС делегацию из 13 человек

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси планирует визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре в составе делегации из 13 человек. Направление соответствующей ноты подтвердил "Интерфаксу" советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Да, нота департамента безопасности ООН направлена в адрес РФ. С ней работают компетентные органы. Параллельно тщательно и детально прорабатывается маршрут следования делегации МАГАТЭ. Представленный список делегации МАГАТЭ состоит из 13 человек", - сказал он.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что поездка запланирована на следующую неделю, это будет третий визит на станцию.

Гросси намерен проконтролировать соблюдение принципов безопасности, а также оценить обстановку в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области. Также сообщалось о планах провести ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС с увеличением команды.

Карчаа подчеркнул, что прямых угроз ядерной безопасности трагедия на ГЭС не несет. Уровень в пруду-охладителе ЗАЭС остается неизменным, в случае необходимости станция готова оперативно перейти на альтернативные источники пополнения воды. В связи с этим он призвал не нагнетать и без того непростую обстановку, "не придумывать и не додумывать разного рода угрозы, не искать неоправданные основания для тревоги и не рисовать апокалиптических картин".

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра – из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей.

Запорожская АЭС – самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

МАГАТЭ ЗАЭС Каховская ГЭС
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