Сотрудники МЧС спасли с подтопленных территорий Херсонской области более 1,5 тыс. человек

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ продолжают эвакуировать людей с подтопленных территорий в Херсонской области, уже спасены более 1,5 тыс. человек, из них 154 ребенка, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

В министерстве отметили, что продолжают наращивать группировку для ликвидации последствий ЧС, вызванных разрушением Каховской ГЭС.

"На месте сосредоточена группировка в составе более 190 человек, 66 единиц высокопроходимой техники. В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Ростовской области и городу Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что оперативная группа возглавляемая замминистра по чрезвычайным ситуациям Анатолием Супруновским уже успела посетить ряд пострадавших районов Херсонской области.

Группа прибыла в Херсонскую область для координации оказания помощи населению. Решение об этом принял глава министерства Александр Куренков в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.