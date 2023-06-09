Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

Сотрудники МЧС спасли с подтопленных территорий Херсонской области более 1,5 тыс. человек

Сотрудники МЧС спасли с подтопленных территорий Херсонской области более 1,5 тыс. человек
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ продолжают эвакуировать людей с подтопленных территорий в Херсонской области, уже спасены более 1,5 тыс. человек, из них 154 ребенка, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

В министерстве отметили, что продолжают наращивать группировку для ликвидации последствий ЧС, вызванных разрушением Каховской ГЭС.

"На месте сосредоточена группировка в составе более 190 человек, 66 единиц высокопроходимой техники. В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Ростовской области и городу Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что оперативная группа возглавляемая замминистра по чрезвычайным ситуациям Анатолием Супруновским уже успела посетить ряд пострадавших районов Херсонской области.

Группа прибыла в Херсонскую область для координации оказания помощи населению. Решение об этом принял глава министерства Александр Куренков в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

В ночь на 6 июня разрушились задвижки и другие строения Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 м. Эвакуация потребовалась жителям Новой Каховки, Алешек и Голой Пристани. Введен режим ЧС.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов прошлого века. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов Украины и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивающий днепровской водой Крым. Станция не вырабатывает электроэнергию с середины 2022 года из-за обстрелов.

МЧС РФ Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Реставрация "Троицы" Рублева может занять до года

Реставрация "Троицы" Рублева может занять до года

РПЦ сообщила о передаче Венгрии украинских военнопленных закарпатского происхождения

От отравления суррогатным алкоголем в России пострадал 101 человек, 31 из них скончался

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения затопленных домов более чем в 1,5 млрд руб.

Херсонские власти оценили ущерб от разрушения затопленных домов более чем в 1,5 млрд руб.

Что произошло за день: четверг, 8 июня

Суд арестовал шестерых участников движения "Весна" по делу об экстремизме

Военная операция на Украине

Командующий группировкой ВС РФ заявил о потерях ВСУ при попытке наступления на запорожском направлении

В России из оборота изъято уже более 70 тыс. литров "Мистера Сидра"

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО

Шойгу поручил ускорить поставку военной техники в зону СВО
Дипломатическое противостояние

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека

Румыния потребовала cократить штат российского посольства на 51 человека
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });