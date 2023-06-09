Число пострадавших при падении беспилотника в центре Воронежа возросло до трех

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об увеличении числа пострадавших при падении беспилотника.

"Трех человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

"На месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Собираю у себя совещание по разбору инцидента", - заявил он.

Ранее глава региона сообщал, что в пятницу на улице Белинского в Воронеже упал беспилотник. По его словам, были ранены двое, госпитализация им не потребовалась.