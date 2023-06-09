Кремль расценил инцидент с беспилотником в Воронеже как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру РФ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Попадание беспилотника в жилой дом в Воронеже свидетельствует о том, что украинские власти продолжают атаки на гражданскую инфраструктуру России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать инцидент с беспилотником в Воронеже.

"Мы видели сообщения, что он был сбит, и, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник", - сказал Песков.

По его словам, компетентные органы продолжают выяснение всех деталей произошедшего.

"Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданской инфраструктуры, на жилые дома. Эта деятельность киевского режима продолжается, мы с ней продолжаем борьбу и продолжаем специальную военную операцию", - сказал Песков.