Кремль обеспокоен "недобросовестной конкуренцией" на рынке атомной энергетики

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Москва обеспокоена намерением США и Великобритании противодействовать РФ на рынке атомной энергетики, но позиции России в этой области крепки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается недобросовестной конкуренции, то и с ней нам приходилось сталкиваться. Да, это то, что вызывает нашу обеспокоенность", - сказал Песков в пятницу журналистам, комментируя заявление Белого дома о намерении США и Великобритании противодействовать России на рынке атомной энергетики.

Пресс-секретаря спросили, опасается ли Москва конкуренции, в том числе недобросовестной. "Мы отдаем себе отчет, что, к сожалению, целый ряд государств не гнушаются ничем в ходе конкурентной борьбы на международных рынках", - ответил Песков.

Он сказал, что становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции. "Именно в результате этой жесточайшей конкуренции российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции. Они достаточно крепки, и наша атомная отрасль готова дальше в деле доказывать тем, кто заинтересован в сотрудничестве, свое преимущество", - заверил Песков.