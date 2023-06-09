Уровень общей безработицы с начала года вырос в 17 регионах России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - По методологии международной организации труда (МОТ) уровень общей безработицы снизился в 61 субъекте России и вырос в 17, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ, уровень общей безработицы с начала года снизился в 61 субъекте. В 17 регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации - не изменился", - сказала Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда, ее слова привели в аппарате.

Там добавили, что численность зарегистрированных в центрах занятости безработных сейчас составляет 524 тысячи человек, что на 40 тысяч меньше, чем в начале года. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" превышает 1,9 млн предложений.

Численность работников в простое составляет 28 тысяч человек. Относительно начала года этот показатель снизился на 55 тысяч, сообщили в аппарате Голиковой.

5 июня Голикова сообщала, что число зарегистрированных безработных составляет 523 тыс. человек.

17 мая Голикова доложила на совещании президента РФ с министрами, что правительство РФ в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами. Она отметила, что безработица в РФ продолжает сохраняться на низком уровне, "но наша сейчас задача больше - не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров".

По словам вице-премьера, сейчас вся работа нацелена на обеспечение предприятий кадрами. "Все инструменты, которые возможны для мобильности трудовых ресурсов и переподготовки, мы задействуем. Соответствующие ресурсы у нас в бюджете есть", - добавила Голикова.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявлял, что к 2030 году экономике страны потребуется еще 2,5 млн работников. "Уже сейчас в экономику вовлечено на 1,5 млн человек больше, чем в 2019 году. В ближайшие пять лет приоритетные направления будут нуждаться ещё в 1 млн работников, а экономике к 2030 году потребуется дополнительно, по нашим оценкам, ещё 2,5 млн занятых", - сказал Котяков 19 мая на расширенном заседании коллегии Минтруда.