Голикова выразила обеспокоенность недостатком кадров на предприятиях

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Правительство в условиях низкой безработицы работает над обеспечением предприятий кадрами, доложила вице-премьер Татьяна Голиковой на совещании у президента.

"Безработица сейчас где-то 3,5-3,6%?", - спросил ее Владимир Путин.

"Да, Владимир Владимирович. Она продолжает сохраняться на этом низком уровне. Но наша сейчас задача больше не сохранение таких темпов безработицы, а наоборот обеспечение кадров", - сказала Голикова.

Она отметила, что сейчас вся работа нацелена на обеспечение предприятий кадрами.

"Все инструменты, которые возможны для мобильности трудовых ресурсов и переподготовки, мы задействуем. Соответствующие ресурсы у нас в бюджете есть", - добавила вице-премьер.