Глава Минтруда назвал самым низким уровень безработицы в истории современной России

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Безработица в 3,3% является самым низким показателем в истории современной России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Однако, по его словам, государству еще есть над чем работать в этой области.

"У нас сейчас безработица на достаточно низком уровне, но нам есть над чем работать, у нас еще по-прежнему 520 тыс. человек зарегистрированы в центрах занятости, у нас 2,5 млн безработных", - сказал Котяков в четверг журналистам.