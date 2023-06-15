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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Глава Минтруда назвал самым низким уровень безработицы в истории современной России

Глава Минтруда назвал самым низким уровень безработицы в истории современной России
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Безработица в 3,3% является самым низким показателем в истории современной России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В РоссииУровень общей безработицы с начала года вырос в 17 регионах РоссииЧитать подробнее

Однако, по его словам, государству еще есть над чем работать в этой области.

"У нас сейчас безработица на достаточно низком уровне, но нам есть над чем работать, у нас еще по-прежнему 520 тыс. человек зарегистрированы в центрах занятости, у нас 2,5 млн безработных", - сказал Котяков в четверг журналистам.

Антон Котяков Минтруд
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