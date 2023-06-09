В Минпросвещения РФ задумались о создании нового учебника по черчению

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ планирует пересмотреть учебники по черчению и, возможно, создать новый, а также провести повышение квалификации для учителей черчения, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Конечно черчение - важная составляющая учебного процесса. У нас есть курс черчения в рамках предмета "Технология". Мы этот курс усилим, сделаем отдельный курс для инженерного образования и отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению и посмотрим, как улучшить учебник. Возможно, создадим новый учебник по черчению", - сказал Кравцов на международном форуме министров образования "Формируя будущее" в пятницу.

6 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 2024/25 учебного года ввести для школьников уроки по основам черчения для учеников 5-9 классов и курс "Черчения" в 10-11 классах, для обучающихся по техническому профилю.

4 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин в Туле на заседании президиума Госсовета по вопросу развития промышленности предложил вернуть в школу черчение. По его словам, об этом просят все - "химия, металлургия, "оборонка", инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов". "Это начало азов по инженерным знаниям. (...) Понятно, что сейчас много программного обеспечения, которое в 3D чертит, вертит, создает и все такое прочее, но это не моё мнение - это говорят конструктора, молодые инженеры, технологи всех направлений всех отраслей: верните, пожалуйста, черчение в школьное образование", - заявил Дюмин.

Министр просвещения Сергей Кравцов позднее в апреле отметил в интервью "Российской газете", что "черчение из школы не уходило". "Да, в определенный момент его исключили из перечня отдельных предметов. Но модуль черчения сегодня есть в учебном предмете "Технология". Черчение преподается в инженерных классах. Регион может ввести его изучение в рамках внеурочной деятельности", - пояснил он.