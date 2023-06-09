Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В Минпросвещения РФ задумались о создании нового учебника по черчению

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министерство просвещения РФ планирует пересмотреть учебники по черчению и, возможно, создать новый, а также провести повышение квалификации для учителей черчения, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В РоссииЧерчение вернут в российские школы с 2024/25 учебного годаЧерчение вернут в российские школы с 2024/25 учебного годаЧитать подробнее

"Конечно черчение - важная составляющая учебного процесса. У нас есть курс черчения в рамках предмета "Технология". Мы этот курс усилим, сделаем отдельный курс для инженерного образования и отдельно проведем повышение квалификации учителей по черчению и посмотрим, как улучшить учебник. Возможно, создадим новый учебник по черчению", - сказал Кравцов на международном форуме министров образования "Формируя будущее" в пятницу.

6 июня президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 2024/25 учебного года ввести для школьников уроки по основам черчения для учеников 5-9 классов и курс "Черчения" в 10-11 классах, для обучающихся по техническому профилю.

4 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин в Туле на заседании президиума Госсовета по вопросу развития промышленности предложил вернуть в школу черчение. По его словам, об этом просят все - "химия, металлургия, "оборонка", инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов". "Это начало азов по инженерным знаниям. (...) Понятно, что сейчас много программного обеспечения, которое в 3D чертит, вертит, создает и все такое прочее, но это не моё мнение - это говорят конструктора, молодые инженеры, технологи всех направлений всех отраслей: верните, пожалуйста, черчение в школьное образование", - заявил Дюмин.

Министр просвещения Сергей Кравцов позднее в апреле отметил в интервью "Российской газете", что "черчение из школы не уходило". "Да, в определенный момент его исключили из перечня отдельных предметов. Но модуль черчения сегодня есть в учебном предмете "Технология". Черчение преподается в инженерных классах. Регион может ввести его изучение в рамках внеурочной деятельности", - пояснил он.

Минпросвещения РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Прокуроры обжаловали приговор фигурантам дела о махинациях с имуществом Алексея Баталова

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

ЦБ отметил, что уровень продаж валютной выручки экспортерами остается высоким

Банк России в пятницу предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней
Дело Baring Vostok

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

ЦБ предупредил о более значительном смещении баланса рисков в сторону проинфляционных

Число погибших из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до восьми человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });